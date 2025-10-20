Vacances de la Toussaint spécial Halloween fouilles, magouilles et trouille M.J.C. Châteauneuf-sur-Isère

M.J.C. 3, rue des Ecoles Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-20 2025-10-27

Voici le programme terrifiant pour les vacances de la semaine HALLOWEEN !!! N’ayez pas peuuurrr de vous inscrire !!!!

FOUILLES, MAGOUILLES, TROUILLE !!!!!

M.J.C. 3, rue des Ecoles Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 86 43 mjc.chateauneuf@free.fr

English :

Here is the terrifying program for the HALLOWEEN week vacations!!!! Don’t forget to sign up !!!!

RUMMAGING, SCHEMING, SCARING !!!!!

German :

Hier ist das gruselige Programm für die Ferienwoche HALLOWEEN!!! Sei nicht zu knapp, um dich anzumelden !!!!

AUSGRABUNGEN, MACHENSCHAFTEN, ANGST !!!!!

Italiano :

Ecco il terrificante programma per le vacanze della settimana di HALLOWEEN!!! Non dimenticate di iscrivervi !!!!

ROVISTATORI, TRUFFATORI, PAURA !!!!!

Espanol :

¡¡¡Aquí tienes el terrorífico programa para la semana de vacaciones de HALLOWEEN!!! ¡¡¡¡No olvides apuntarte !!!!

¡¡¡¡¡HURGAR, TRAVESURAS, MIEDO !!!!!

