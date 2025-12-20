VACANCES DE MERDE – LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz

VACANCES DE MERDE Début : 2026-02-28 à 20:00. Tarif : – euros.

VANCESDEMERDE.COMTout est dans le titre : Jean-Sébastien Pouchard, vedette de série télévisée, débarque aux Caraïbes. Alors qu’il pense avoir réservé un gîte cosy et discret, il découvre sur place une toute autre réalité. Il cherchait un coin de paradis, il va découvrir l’enfer.Son séjour va très vite se transformer en cauchemar. On rit du début à la fin en espérant que cette histoire ne nous arrive jamais.

LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE 5 AVENUE DE LA MARNE 64200 Biarritz 64