Vacances de Noël à la Bibliothèque Bibliothèque municipale Joseph Roumanille Saint-Rémy-de-Provence

Vacances de Noël à la Bibliothèque Bibliothèque municipale Joseph Roumanille Saint-Rémy-de-Provence mardi 30 décembre 2025.

Vacances de Noël à la Bibliothèque

Mardi 30 décembre 2025 de 14h à 16h30.

Mercredi 31 décembre 2025 de 14h à 16h30. Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 14:00:00

fin : 2025-12-30 16:30:00

Date(s) :

2025-12-30 2025-12-31

Les vacances de Noël sont l’occasion de se retrouver à la Bibliothèque à Saint-Rémy-de-Provence et passer des moments magiques !Enfants

Passez des vacances de Noël chaleureuses, familiales et traditionnelles à la Bibliothèque Joseph Roumanille



– LE 30 DECEMBRE à 14h 16h30

Atelier Origami Art traditionnel japonais et fabrication d’un koï nobori (drapeau en forme de poissons)



– LE 31 DECEMBRE à 14h 16h30

Loto des enfants Goûter offert (champomy, confetti, cotillons)

Venez nombreux pour vous amuser, jouer et gagner diverses surprises livresques.



15 places par atelier

Sur inscription par téléphone .

Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 21 bibliotheque@ville-srdp.fr

English :

The Christmas holidays are the perfect time to get together at the library in Saint-Rémy-de-Provence and enjoy some magical moments!

German :

Die Weihnachtsferien sind eine gute Gelegenheit, sich in der Bibliothek in Saint-Rémy-de-Provence zu treffen und magische Momente zu verbringen!

Italiano :

Le vacanze di Natale sono il momento ideale per ritrovarsi in biblioteca a Saint-Rémy-de-Provence e vivere momenti magici!

Espanol :

Las vacaciones de Navidad son el momento perfecto para reunirse en la biblioteca de Saint-Rémy-de-Provence y disfrutar de momentos mágicos

L’événement Vacances de Noël à la Bibliothèque Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles