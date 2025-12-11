VACANCES DE NOËL À LA CITÉ DE L’ESPACE LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse

VACANCES DE NOËL À LA CITÉ DE L’ESPACE

LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-20

Explorez l’Univers à la Cité de l’espace: Une aventure spatiale inédite pour toute la famille !

La Cité de l’espace à Toulouse vous invite à vivre une expérience spatiale immersive durant 1 à 2 jours de découvertes !

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de visiter la Cité de l’Espace, c’est le moment de découvrir ou redécouvrir (pour les habitués) les 4000 m2 d’expositions animées, de déambuler dans les 4 hectares de jardins scientifiques, d’approcher les engins spatiaux taille réelle (vaisseaux spatiaux, station spatiale, fusée Ariane 5…), et de s’amuser et interagir lors d’ateliers scientifiques sur l’actualité des missions lunaires, martiennes ou celles des astronautes dans l’espace.

Vivez une expérience unique en Europe avec le LuneXplorer et devenez astronaute le temps d’un instant lors d’une mission lunaire interactive en découvrant les sensations et les défis d’un véritable voyage spatial ! Un incontournable.

Profitez également du nouveau film Imax ® Deep Sky pour découvrir sur écran géant l’aventure du nouveau télescope spatial James Webb, des défis de sa construction, jusqu’à ses images inédites et magnifiques des confins de l’Univers.

Et pour les pitchouns, direction la Cité des petits, un lien entièrement dédié aux enfants de 4 à 8 ans pour découvrir l’espace de manière ludique et adaptée dans un univers dédié à deux sujets qui les font rêver les fusées et les astronautes. Prenez place au Stellarium pour regarder le film Polaris, le sous-marin spatial et le mystère de la nuit polaire . Embarquement immédiat pour le pôle Nord !

Enfin et en exclusivité ! Mon premier Planétarium Un spectacle, animé en direct, pour les enfants de 4 à 7 ans. Explorez le ciel, la Lune, des planètes, dessinez des constellations et admirez les étoiles filantes dans cette initiation ludique et interactive pour les tout petits ! .

LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse 31506 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 22 23 24 standard@semeccel.com

English :

Explore the Universe at the Cité de l’espace: a unique space adventure for the whole family!

L’événement VACANCES DE NOËL À LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse a été mis à jour le 2025-12-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE