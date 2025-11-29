Vacances de Noël à l’Aquabaule Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac

Vacances de Noël à l’Aquabaule

Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-12-22

fin : 2026-01-02

Pour les vacances de Noël, nous vous proposons un programme exceptionnel !

Profitez en pour apprendre à nager et se mettre en sécurité en toute convivialité avec nos stages

du 22 au 31 décembre

Stage à partir de 6 ans (3 séances du lundi au mercredi dans le bassin sportif)

Notre nouveauté

Stage sirène et triton de 8 à 16 ans (3 séances du lundi au mercredi dans le bassin sportif)

> 11h à 11h45 Apprenez à faire des ondulations et apprendre la nage des sirènes et des tritons, puis enfilez vos queues de sirènes et tritons pour une expérience hors du commun

Attention, places limitées ! .

