Vacances de Noël à l’Écurie TEM Saint-Thois
Vacances de Noël à l’Écurie TEM Saint-Thois lundi 22 décembre 2025.
Vacances de Noël à l’Écurie TEM
Ecurie TEM Ty Guel Saint-Thois Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-22 2025-12-23 2025-12-29 2025-12-30
Vacances de Noël à l’Écurie TEM de Saint-Thois.
Des après-midis fun et pédagogiques voltige, jeux à poney, Équifun, travail à pied…
Les 22, 23, 29 & 30 décembre
> Galops 0 à 5
> Places limitées réservation obligatoire !
> Infos & réservations
06.43.22.44.60 — ecurie.tem@gmail.com
FB Messenger Écurie TEM
La magie de Noël au poney-club! .
Ecurie TEM Ty Guel Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne +33 6 43 22 44 60
English :
L’événement Vacances de Noël à l’Écurie TEM Saint-Thois a été mis à jour le 2025-12-04 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou