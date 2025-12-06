Vacances de Noël à l’Écurie TEM

Ecurie TEM Ty Guel Saint-Thois Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23 2025-12-29 2025-12-30

Vacances de Noël à l’Écurie TEM de Saint-Thois.

Des après-midis fun et pédagogiques voltige, jeux à poney, Équifun, travail à pied…

Les 22, 23, 29 & 30 décembre

> Galops 0 à 5

> Places limitées réservation obligatoire !

> Infos & réservations

06.43.22.44.60 — ecurie.tem@gmail.com

FB Messenger Écurie TEM

La magie de Noël au poney-club! .

Ecurie TEM Ty Guel Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne +33 6 43 22 44 60

English :

L’événement Vacances de Noël à l’Écurie TEM Saint-Thois a été mis à jour le 2025-12-04 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou