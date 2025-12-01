VACANCES DE NOEL AU MUSEE DE PREHISTOIRE DE TAUTAVEL Tautavel
AV Léon Jean Grégory Tautavel Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Début : Lundi 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-31 16:00:00
2025-12-21 2026-01-02
Apprendre autrement touchez la préhistoire du doigt. Oubliez les vitrines poussiéreuses !
AV Léon Jean Grégory Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 07 76
English :
Learn differently: get your hands on prehistory. Forget dusty showcases!
German :
Lernen Sie anders: Berühren Sie die Vorgeschichte mit dem Finger. Vergessen Sie die verstaubten Vitrinen!
Italiano :
Imparare in modo diverso: mettete le mani sulla preistoria. Dimenticate le vetrine polverose!
Espanol :
Aprende de otra manera: pon tus manos en la prehistoria. Olvídate de los escaparates polvorientos
L'événement VACANCES DE NOEL AU MUSEE DE PREHISTOIRE DE TAUTAVEL Tautavel a été mis à jour le 2025-11-21