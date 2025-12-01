VACANCES DE NOEL AU MUSEE DE PREHISTOIRE DE TAUTAVEL

AV Léon Jean Grégory Tautavel Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-31 16:00:00

Date(s) :

2025-12-21 2026-01-02

Apprendre autrement touchez la préhistoire du doigt. Oubliez les vitrines poussiéreuses !

.

AV Léon Jean Grégory Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 07 76

English :

Learn differently: get your hands on prehistory. Forget dusty showcases!

German :

Lernen Sie anders: Berühren Sie die Vorgeschichte mit dem Finger. Vergessen Sie die verstaubten Vitrinen!

Italiano :

Imparare in modo diverso: mettete le mani sulla preistoria. Dimenticate le vetrine polverose!

Espanol :

Aprende de otra manera: pon tus manos en la prehistoria. Olvídate de los escaparates polvorientos

L’événement VACANCES DE NOEL AU MUSEE DE PREHISTOIRE DE TAUTAVEL Tautavel a été mis à jour le 2025-11-21 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME