VACANCES DE NOËL AU MUSÉUM MUSÉUM DE TOULOUSE Toulouse

VACANCES DE NOËL AU MUSÉUM

MUSÉUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-20

Le Muséum de Toulouse propose pendant les vacances de Noël une série d’activités variées mêlant créativité, nature, cinéma, spectacles et rencontres-contes pour toute la famille !

Au programme de ces vacances des ateliers manuels (origami, création de décorations de Noël avec pompons ou tricotin, dessin naturaliste) qui vous permettent de vous initier au dessin d’animaux, à l’artisanat ou au bricolage de saison. Des séances de cinéma jeune public avec des courts métrages projetés le week-end, ainsi que des séances “ciné-mailles” mêlant film et tricot, plus adaptées aux ados ou adultes. Des spectacles et des animations pour les plus petits sont aussi prévus, ainsi que des ateliers ou des activités de tissage/laine pensés pour les jeunes enfants.

En complément, le Muséum organise des rencontres-conférences avec des conteurs ou des bergers, vous permettant à partir de quelques années de découvrir la nature, les traditions rurales, ou de s’immerger dans des récits vivants.

Vous pouvez également profiter de visites ou d’explorations naturalistes à l’extérieur, via les espaces des “Jardins du Muséum” ou leurs “potagers du monde”, pour mêler promenade, découverte des plantes et sensibilisation à la biodiversité.

Bref, une belle façon de célébrer les fêtes tout en éveillant la curiosité et le lien à la nature.

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site internet du Muséum. 12 .

MUSÉUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 relations.visiteurs.museum@culture.toulouse-metropole.fr

English :

During the Christmas vacations, the Muséum de Toulouse offers a wide range of activities combining creativity, nature, cinema, shows and storytelling encounters for the whole family!

L’événement VACANCES DE NOËL AU MUSÉUM Toulouse a été mis à jour le 2025-12-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE