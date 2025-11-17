VACANCES DE NOËL AU QUAI DES SAVOIRS QUAI DES SAVOIRS Toulouse

VACANCES DE NOËL AU QUAI DES SAVOIRS

Vacances de Noël au Quai des Savoirs, on croise les idées, on stimule l’imaginaire et on invente demain !

L’exposition temporaire est terminée mais le Quai reste ouvert jusqu’à la fin de l’année pour vous accueillir au Quai des Petits et pendant les vacances de Noël pour les ateliers du Plateau créatif !

QUAI DES PETITS (Espace réservé aux enfants de 2 à 7 ans accompagnés)

On manipule, on explore, on bidouille ! Découvrez un espace qui fourmille d’activités pour éveiller la curiosité des plus petits et aborder les sciences autrement ! Découvrez trois salles thématiques, autour de l’accompagnement de l’enfant dans son développement, qui permettent aux petits de s’observer, se comparer et même mimer leurs émotions. Les activités proposées aiguisent leur curiosité, favorisent une relation sensorielle ou émotive à des expériences par le jeu et contribuent aussi à leur initiation aux sciences.

Bon à savoir

– 10h, 12h, 14h, 16h (durée 1h30)

– 5€/personne

– Réservation en ligne conseillée

PLATEAU CRÉATIF

Participez à L’atelier Temps suspendus (7-15 ans ).

Et si les fêtes de fin d’année devenaient l’occasion d’explorer la magie cachée du vivant ? Dans cet atelier, créez des suspensions décoratives et des badges en matériaux recyclables, inspirés d’un bestiaire allant des oiseaux aux champignons, en passant par les insectes et les micro-organismes. Les formes, découpées au laser, seront ensuite peintes avec des peintures naturelles. Vous découvrirez l’utilisation de machines de fabrication numérique pour créer de beaux objets personnalisés à offrir ou à garder, pour décorer chez vous ou chez vos proches en ces fêtes de fin d’année.

Bon à savoir

– 14h15 et 16h15 (durée 1h30)

– 7€/personne

– Les moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte muni d’un billet sur toute la durée de l’atelier

– Réservation en ligne conseillée

English :

Christmas vacations: at Quai des Savoirs, we cross ideas, stimulate the imagination and invent tomorrow!

German :

Weihnachtsferien: Im Quai des Savoirs werden Ideen gekreuzt, die Vorstellungskraft angeregt und die Zukunft erfunden!

Italiano :

Vacanze di Natale: al Quai des Savoirs si incrociano le idee, si stimola l’immaginazione e si inventa il domani!

Espanol :

Vacaciones de Navidad: en el Quai des Savoirs, ¡puede cruzar ideas, estimular la imaginación e inventar el mañana!

