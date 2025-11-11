VACANCES DE NOËL AUX ÉCURIES DE SAINT-BREVIN Saint-Brevin-les-Pins
VACANCES DE NOËL AUX ÉCURIES DE SAINT-BREVIN Saint-Brevin-les-Pins lundi 22 décembre 2025.
VACANCES DE NOËL AUX ÉCURIES DE SAINT-BREVIN
7-9 Allée Joëlle Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-27
Les Écuries de Saint-Brevin fêtent Noël à cheval !
Pendant les vacances de Noël, prenez un grand bol d’air iodé en compagnie des chevaux et poneys des Écuries de Saint-Brevin !
Du 22 au 27 décembre, puis du 29 décembre au 3 janvier, petits et grands cavaliers sont invités à vivre des moments inoubliables.
Au programme
Balades privées ou collectives pour cavaliers débutants ou confirmés, le long des sentiers et plages brévinoises.
Cours et travail en autonomie pour les cavaliers à partir du Galop 4.
Balades poney de 30 minutes pour les enfants, l’occasion idéale de découvrir les joies de l’équitation en douceur !
Tarifs à partir de 15 € pour les balades poney et 30 € pour les balades à cheval.
Une belle manière de profiter des fêtes dans la nature, en toute convivialité.
02 40 27 96 27
contact@ecuries-st-brevin.com .
7-9 Allée Joëlle Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 96 27 contact@ecuries-st-brevin.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement VACANCES DE NOËL AUX ÉCURIES DE SAINT-BREVIN Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Saint Brevin