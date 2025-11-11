VACANCES DE NOËL AUX ÉCURIES DE SAINT-BREVIN

7-9 Allée Joëlle Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-27

Les Écuries de Saint-Brevin fêtent Noël à cheval !

Pendant les vacances de Noël, prenez un grand bol d’air iodé en compagnie des chevaux et poneys des Écuries de Saint-Brevin !

Du 22 au 27 décembre, puis du 29 décembre au 3 janvier, petits et grands cavaliers sont invités à vivre des moments inoubliables.

Au programme

Balades privées ou collectives pour cavaliers débutants ou confirmés, le long des sentiers et plages brévinoises.

Cours et travail en autonomie pour les cavaliers à partir du Galop 4.

Balades poney de 30 minutes pour les enfants, l’occasion idéale de découvrir les joies de l’équitation en douceur !

Tarifs à partir de 15 € pour les balades poney et 30 € pour les balades à cheval.

Une belle manière de profiter des fêtes dans la nature, en toute convivialité.

02 40 27 96 27

contact@ecuries-st-brevin.com .

7-9 Allée Joëlle Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 96 27 contact@ecuries-st-brevin.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement VACANCES DE NOËL AUX ÉCURIES DE SAINT-BREVIN Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Saint Brevin