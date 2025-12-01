Vacances de Noël créative avec Manufactory Manufactory Le Havre
Vacances de Noël créative avec Manufactory
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-26 13:30:00
fin : 2025-12-26 16:30:00
2025-12-26
Pendant les vacances de Noël, Manufactory propose des ateliers créatifs, pour les enfants et les plus grands.
De 10h à 11h30 Atelier créatif pour enfant (à partir de 4 ans) accompagné d’un adulte, pour vivre un moment de complicité
-> Portrait d’animaux
De 13h30 à 16h30 Atelier intergénérationnel, à partir de 6 ans, ado et adulte
-> Arc-en-ciel, sorcière, tissage d’automne
Réservation obligatoire, nombre de places limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
