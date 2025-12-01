Vacances de Noël dans les Maisons Pour Tous Chartres

Vacances de Noël dans les Maisons Pour Tous

Début : Mardi 2025-12-22 13:30:00

fin : 2025-12-26 18:00:00

2025-12-22

Les 4 secteurs Jeunes des MPT de La Madeleine, les Petits Clos, Rechèvres et Saint-Chéron proposeront la première semaine des vacances de Noël des animations ludiques, culturelles et sportives.

Au programme escape game, jeux vidéo, jeux de société, ateliers cuisine, quiz musical, sortie cinéma, patinoire, trampoline, escalade… Un tournoi inter quartiers de tennis de table aura lieu le mardi 23 décembre après-midi au gymnase Rosskopf . .

The 4 youth sectors of the MPTs of La Madeleine, Les Petits Clos, Rechèvres and Saint-Chéron will be offering fun, cultural and sporting activities during the first week of the Christmas vacations.

