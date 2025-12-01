Vacances de Noël les lutins du Père Noël à Eyrignac Eyrignac Salignac-Eyvigues

Vacances de Noël les lutins du Père Noël à Eyrignac

Les Lutins du Père-Noël ont rendez-vous à Eyrignac

Pour les fêtes, les Jardins du Manoir d’Eyrignac se parent de magie et vous invitent à vivre une expérience hivernale délicate et authentique.

Du 20 décembre au 4 janvier, profitez d’un programme pensé pour petits et grands.

Des cadeaux déposés chaque jour dans la cour du Manoir par les lutins du Père Noël

Une jolie crèche installée dans la chapelle du Manoir

Le Gnome Jardinier et la Clé de Noël, nouvelle enquête pour un jeu de piste enchanteur dans les jardins qui met au défi toute la famille, avec une récompense pour les jeunes dents de lait !

Atelier créatif Mon Mini-Sapin de Noël dans l’Orangerie

Vin chaud & chocolat chaud pour une pause gourmande et réconfortante .

