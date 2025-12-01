Vacances de Noël les sciences aussi font des étincelles ! Espace des sciences de Morlaix Morlaix

Vacances de Noël les sciences aussi font des étincelles !

Espace des sciences de Morlaix 42 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Pendant les vacances de Noël, l’Espace des sciences de Morlaix propose chaque jour des animations à vivre en famille. Aux côtés des médiateurs, laissez-vous surprendre et emporter par la magie des sciences !

Au programme

> Coup de foudre à la Manu découvrez les mystères de l’électricité !

> Venez voir tourner la Terre la démonstration du pendule de Foucault

> Globe 360, la Terre en profondeur découvrez notre planète sous un autre angle grâce à un globe interactif

> Au plus près des Moulins découvrez la salle de râpage mécanique en fonctionnement !

> À toute allure les grandes innovations du transport sur rails se dévoilent.

Venez partager des moments ludiques et laissez les sciences éveiller votre curiosité pendant les fêtes ! .

Espace des sciences de Morlaix 42 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27

English :

L’événement Vacances de Noël les sciences aussi font des étincelles ! Morlaix a été mis à jour le 2025-11-27 par OT BAIE DE MORLAIX