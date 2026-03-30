Vacances de Pâques à Aquae Centre Aquatique Aquae Dax

Vacances de Pâques à Aquae

Centre Aquatique Aquae 3 rue Joseph Laurens Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-04

Voici le programme des vacances à Aquae pour vous et votre famille

Animation le mercredi 8 avril de 15h à 17h.

Grande structure gonflable tous les après-midi de 15h à 17h30.

Structure gonflable petits bouts les dimanches 12 et 19 avril de 10h30 à 13h30.

Stages de natation enfants, ados et adultes.

Cours d’aquagym, aquatrampo, aquabike et aquafitness

Et toujours le bassin extérieur pour nager à l’air libre et vivre l’esprit nordique. .

Centre Aquatique Aquae 3 rue Joseph Laurens Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 68 68

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English : Vacances de Pâques à Aquae

L’événement Vacances de Pâques à Aquae Dax a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Grand Dax