Vacances de Pâques à Aquae Centre Aquatique Aquae Dax
Vacances de Pâques à Aquae Centre Aquatique Aquae Dax samedi 4 avril 2026.
Vacances de Pâques à Aquae
Centre Aquatique Aquae 3 rue Joseph Laurens Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-04
Voici le programme des vacances à Aquae pour vous et votre famille
Animation le mercredi 8 avril de 15h à 17h.
Grande structure gonflable tous les après-midi de 15h à 17h30.
Structure gonflable petits bouts les dimanches 12 et 19 avril de 10h30 à 13h30.
Stages de natation enfants, ados et adultes.
Cours d’aquagym, aquatrampo, aquabike et aquafitness
Et toujours le bassin extérieur pour nager à l’air libre et vivre l’esprit nordique. .
Centre Aquatique Aquae 3 rue Joseph Laurens Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 68 68
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English : Vacances de Pâques à Aquae
L’événement Vacances de Pâques à Aquae Dax a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Grand Dax
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