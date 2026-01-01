Vacances de Pâques Piscine OCÉALIA Espace aquatique Océalia Montfort-sur-Meu

Vacances de Pâques Piscine OCÉALIA

Espace aquatique Océalia 3 route d’Iffendic Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-17 15:20:00

fin : 2026-01-17 18:20:00

2026-01-17

Le samedi 17 janvier de 14h30 à 17h30, la piscine Océlia vous invite à partager la galette des rois.

Si vous remportez la fève, vous repartez avec une entrée offerte lors de votre prochaine visite. .

Espace aquatique Océalia 3 route d'Iffendic Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 05 05

