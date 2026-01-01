Vacances de Pâques Piscine OCÉALIA Espace aquatique Océalia Montfort-sur-Meu
Vacances de Pâques Piscine OCÉALIA Espace aquatique Océalia Montfort-sur-Meu samedi 17 janvier 2026.
Vacances de Pâques Piscine OCÉALIA
Espace aquatique Océalia 3 route d’Iffendic Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 15:20:00
fin : 2026-01-17 18:20:00
Date(s) :
2026-01-17
Le samedi 17 janvier de 14h30 à 17h30, la piscine Océlia vous invite à partager la galette des rois.
Si vous remportez la fève, vous repartez avec une entrée offerte lors de votre prochaine visite. .
Espace aquatique Océalia 3 route d’Iffendic Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 05 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vacances de Pâques Piscine OCÉALIA Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Montfort Communauté