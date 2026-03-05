Vacances de Pâques Stages enfants Touraine Cheval La Chapelle-aux-Naux

Vacances de Pâques Stages enfants Touraine Cheval

2 Rue des Brisaciers La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-10

2026-04-06 2026-04-13

Printemps les vacances de Pâques, valeur sûre Les enfants aux commandes

Stages enfants Des journées pleines, actives, structurantes, où ils bougent, réfléchissent, progressent… sans s’en rendre compte.

-Du 6 au 10 avril

-Du 13 au 17 avril

Parce que ça plait énormément aux enfants.

Parce que ça plait énormément aux enfants et qu’on ne change pas une formule qui marche. .

2 Rue des Brisaciers La Chapelle-aux-Naux 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Touraine Cheval offers a wide range of events during the summer season.

Every Tuesday and Friday: Owner for a Day, a complete immersion experience combining ethology and horseback riding.

You can register directly online on our website: www.tourainecheval

