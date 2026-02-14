Vacances de Printemps à la Préhistoire Atelier Découverte du Feu Route de Montmeyan Quinson

Vacances de Printemps à la Préhistoire Atelier Découverte du Feu

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 11:45:00

fin : 2026-04-26 12:45:00

Date(s) :

2026-04-11

Avec un médiateur scientifique et culturel, découvrez les secrets du feu ! En équipe, apprenez à faire du feu comme à la Préhistoire

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Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr

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English :

Discover the secrets of fire with a scientific and cultural mediator! In teams, learn how to make fire as in prehistoric times

L’événement Vacances de Printemps à la Préhistoire Atelier Découverte du Feu Quinson a été mis à jour le 2026-03-19 par Département des Alpes-de-Haute-Provence