Vacances de Printemps à la Préhistoire Atelier Fouilles Route de Montmeyan Quinson

Vacances de Printemps à la Préhistoire Atelier Fouilles

Route de Montmeyan Préhistosite des gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Devenez archéologue et recherchez les trésors du bac à fouilles avec les méthodes scientifiques.

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Route de Montmeyan Préhistosite des gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr

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English :

Become an archaeologist and search for the treasures of the excavation bin using scientific methods.

L’événement Vacances de Printemps à la Préhistoire Atelier Fouilles Quinson a été mis à jour le 2026-03-19 par Département des Alpes-de-Haute-Provence