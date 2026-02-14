Vacances de Printemps à la Préhistoire Atelier Modelage Route de Montmeyan Quinson
Vacances de Printemps à la Préhistoire Atelier Modelage Route de Montmeyan Quinson samedi 11 avril 2026.
Vacances de Printemps à la Préhistoire Atelier Modelage
Route de Montmeyan Préhistosite des gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-26 15:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Initiez-vous à la technique du modelage pour fabriquer une statuette animale inspirée des figurines du Paléolithique.
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Route de Montmeyan Préhistosite des gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr
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English :
Learn how to model an animal statuette inspired by Paleolithic figurines.
L’événement Vacances de Printemps à la Préhistoire Atelier Modelage Quinson a été mis à jour le 2026-03-19 par Département des Alpes-de-Haute-Provence