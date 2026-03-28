Vacances de printemps activités 11-15 ans Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Du 20 au 30 avril, le CPA Binet accueille les ados de 11 à 15 ans autour de plusieurs activités !

SEMAINE 1 :

Lundi 20 avril 10h-12h : Accueil libre/dojo 13h-18h : L’expo : ‘Jardiner’- Cité des Sciences

Mardi 21 avril 10h-12h : Atelier cuisine : roses des sables / cookies chocolat 13h-18h : Tournoi multisports

Mercredi 22 avril 10h-18h : Pique-nique + Ninja Warrior Park Paris

Jeudi 23 avril 10h-12h : Dodgeball géant 13h-18h : Musée de l’air et de l’espace

Vendredi 24 avril 10h-12h : Blind test musique / culture internet 13h-18h : Laser Game

SEMAINE 2 :

Lundi 27 avril 10h-12h : Stage de crochet 13h-18h : Trampoline parc

Mardi 28 avril 10h-12h : Stage de crochet 13h-18h : Initiation à la boxe Thaï

Mercredi 29 avril 10h-12h : Stage de crochet 13h-18h : Shuffleboard

Jeudi 30 avril 10h-12h : Stage de crochet 13h-18h : Spectacle ‘Space Wars’

Accueil en journée avec multi-activités pour les ados de 11 à 15 ans !

Du lundi 27 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 18h00

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

payant

Semaine 1 : 40,50 euros

Semaine 2 : 32,40 euros

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T18:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T18:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T18:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T18:00:00+02:00;2026-04-27T10:00:00+02:00_2026-04-27T18:00:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T18:00:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T18:00:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T18:00:00+02:00

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/16-trouver-un-stage.htm?keywords=&categorie=¢re=14&public=&idtf=16 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/



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