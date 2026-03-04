Vacances de printemps : ateliers enfants, Préhistorama, Rousson

Vacances de printemps : ateliers enfants 21 – 30 avril Préhistorama Gard

4 € par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T10:30:00+02:00 – 2026-04-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T10:30:00+02:00 – 2026-04-30T12:00:00+02:00

Vacances de printemps

du 18 avril au 3 mai

Tous les jours de 10h à 18h

Visite libre du Préhistorama

Explorez librement les collections et plongez dans l’univers fascinant de la Préhistoire.

Salle de jeux : coloriages, jeux, puzzles, pochoirs…

Coloriages, jeux, puzzles, pochoirs… Un espace ludique pour se détendre et s’amuser en famille.

Programme des ateliers enfants

Mardi 21 avril : Atelier enfant à 10h30 – à partir de 6 ans

Jeudi 23 avril : Atelier enfant à 10h30 – à partir de 3 ans

Mardi 28 avril : Atelier enfant à 10h30 – à partir de 6 ans

Jeudi 30 avril : Atelier enfant à 10h30 – à partir de 3 ans

Atelier pédagogique : Durée 1h / 4€

Réservations des ateliers au 04 66 85 86 96

Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96 [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 86 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@prehistorama.com »}]

Des ateliers créatifs invitent les enfants à découvrir l’art préhistorique à travers le modelage, le dessin, la gravure et la création de masques. atelier vacances