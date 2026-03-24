Vacances de printemps au Pôle Ados Pôle Ados Luxeuil-les-Bains

Vacances de printemps au Pôle Ados Pôle Ados Luxeuil-les-Bains lundi 6 avril 2026.

Vacances de printemps au Pôle Ados

Pôle Ados 6 Rue Salvador Allende Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 08:00:00
fin : 2026-04-10 18:00:00

Date(s) :
2026-04-06

Des vacances de printemps sportives au pôle Ados !
Le pôle Ados organise, en collaboration avec le Club Ados de Lure, la 2ème édition de la Young Cup , un tournoi inter centres de futsal.
Une sortie bowling & McDonalds le mercredi 8 avril.
Ce n’est pas tout ! Le 9 avril, le pôle Ados se déplacera à Héricourt pour participer au Koh-Lanta inter centres !
Un repas partagé Tacos party est organisé le vendredi 10 avril de 10h à 17h.   .

Pôle Ados 6 Rue Salvador Allende Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97 

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English : Vacances de printemps au Pôle Ados

L’événement Vacances de printemps au Pôle Ados Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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