Vacances de printemps au Pôle Ados Pôle Ados Luxeuil-les-Bains

Vacances de printemps au Pôle Ados

Pôle Ados 6 Rue Salvador Allende Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 08:00:00

fin : 2026-04-10 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Programme d’activités riches et sportif pour les vacances de printemps au Pôle Ados, du 6 au 10 avril 2026. Renseignements et inscriptions dans les accueils des centres sociaux ou par téléphone au 03.84.40.38.97 ou 03.84.40.56.55. .

Pôle Ados 6 Rue Salvador Allende Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 62 27 62 93

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English : Vacances de printemps au Pôle Ados

L’événement Vacances de printemps au Pôle Ados Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD