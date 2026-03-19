Vacances de printemps au Pôle Ados Pôle Ados Luxeuil-les-Bains
Vacances de printemps au Pôle Ados Pôle Ados Luxeuil-les-Bains lundi 6 avril 2026.
Vacances de printemps au Pôle Ados
Pôle Ados 6 Rue Salvador Allende Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 08:00:00
fin : 2026-04-10 17:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Programme d’activités riches et sportif pour les vacances de printemps au Pôle Ados, du 6 au 10 avril 2026. Renseignements et inscriptions dans les accueils des centres sociaux ou par téléphone au 03.84.40.38.97 ou 03.84.40.56.55. .
Pôle Ados 6 Rue Salvador Allende Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 62 27 62 93
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English : Vacances de printemps au Pôle Ados
L’événement Vacances de printemps au Pôle Ados Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD