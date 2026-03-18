Vacances de printemps créative avec Manufactory Manufactory Le Havre
Vacances de printemps créative avec Manufactory Manufactory Le Havre jeudi 16 avril 2026.
Vacances de printemps créative avec Manufactory
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:00:00
fin : 2026-04-16 11:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Pendant les vacances de printemps, Manufactory propose des ateliers créatifs, pour les enfants et les plus grands.
De 10h à 11h30 Atelier créatif pour enfant (à partir de 4 ans) accompagné d’un adulte, pour vivre un moment de complicité
-> Création d’une page de scrapbooking
De 13h30 à 16h30 Atelier intergénérationnel, à partir de 6 ans, ado et adulte
-> Technique cyanotype
Réservation obligatoire, nombre de places limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
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L’événement Vacances de printemps créative avec Manufactory Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie