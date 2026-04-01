Vacances de printemps sciences et patrimoine à explorer en famille à l’Espace des sciences de Morlaix Espace des sciences La Manufacture Morlaix

Vacances de printemps sciences et patrimoine à explorer en famille à l’Espace des sciences de Morlaix

Espace des sciences La Manufacture 42 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Du 14 au 26 avril 2026, les médiateurs et médiatrices de l’Espace des sciences de Morlaix accompagnent petits et grands pour partager le goût des sciences et le plaisir de la découverte. Chaque jour, des animations viennent compléter la visite des 9 expositions consacrées aux sciences et au patrimoine industriel du site.

Manipulations, expériences et dispositifs immersifs permettent d’explorer différentes thématiques observer la rotation de la Terre avec le pendule de Foucault, comprendre la grande vitesse ferroviaire, découvrir l’électricité ou plonger au cœur des mystères de notre planète.

Une visite guidée des Moulins de la Manufacture (en supplément) permet de découvrir ces machines classées Monuments historiques, autrefois dédiée à la fabrication de la poudre à priser et toujours en fonctionnement.

Au programme

> Venez voir tourner la Terre ! mardi au dimanche à 16h30 (+ version courte du mardi au vendredi à 11h45) ; dès 10 ans

> À toute allure ! jeudi et vendredi à 15h30 ; dès 8 ans

> Globe 360, la Terre en profondeur mardi, mercredi, samedi et dimanche à 15h30 ; dès 8 ans

> Coup de foudre à la Manu mercredi au vendredi à 10h30 ; dès 8 ans

> Visite guidée, Au plus près des moulins (5 € en + du billet d’entrée) mardi au dimanche à 14h30 + mardi à 10h30 ; dès 8 ans .

Espace des sciences La Manufacture 42 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27

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English : Vacances de printemps sciences et patrimoine à explorer en famille à l’Espace des sciences de Morlaix

L’événement Vacances de printemps sciences et patrimoine à explorer en famille à l’Espace des sciences de Morlaix Morlaix a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX