Vacances de Toussaint à la ferme de Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier

Vacances de Toussaint à la ferme de Maillofargueix

23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-19

L’association et la ferme vous propose plusieurs ateliers. Baby fermier pour les moins de 3 ans qui découvrent les animaux tout en douceur. Mini fermier à partir de 3 ans à la découverte des animaux, de la ferme, le nourrissage, le soin et les câlins. Une chasse aux citrouilles pour repartir avec des gourmandises tout en évoluant dans la ferme ouvert à tous, venir déguisé. Atelier médiation animale réservé aux personnes qui ont besoin d’un temps d’apaisement et de calme auprès des animaux, un moment de douceur et de convivialité. Visite de la ferme guidée et nourrissage pour découvrir la ferme et ses animaux . Rallye d’Halloween jeu avec récompense qui se déroule au milieu de la ferme, venez déguisé ! .

23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 73 39 50 maillofargueixfarmer@gmail.com

