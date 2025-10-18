Vacances de Toussaint, Halloween au Pays de l’Osier Villaines-les-Rochers
Vacances de Toussaint, Halloween au Pays de l’Osier
50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire
Exposition et ateliers familles sur le thème d’Halloween pendant les vacances de la Toussaint.
Ateliers osier pour tous, adaptés aux enfants à partir de 3 ans, adultes, familles, personne en situation de handicap. Chacun repart avec la fabrication de son choix.
ATELIERS OSIER CREATIF à partir de 3 ans
VACANCES DE LA TOUSSAINT et HALLOWEEN
du 18 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2025
Ateliers osier pour tous, adaptés aux enfants à partir de 3 ans, adultes, familles, personne en situation de handicap. Chacun repart avec la fabrication de son choix. Petits ateliers au choix de 20 minutes, 1H30, de 12 à 35 euros. Le matin ou l’après-midi. Horaires 10H-13H et 14H30-17H30
Stages pour les adultes à la journée, (1/2 journée 72 euros, journée 144€).
Salle d’activité climatisée.
Exposition Halloween avec les couleurs d’osier vivant riche de la palette d’automne.
Consultez l‘agenda et réservez en ligne www.osiez.org
06 21 73 09 40 72 .
50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 21 73 09 40 mhelenemetezeau@gmail.com
English :
Halloween-themed exhibition and family workshops during the All Saints’ vacation.
Wicker workshops for all, suitable for children aged 3 and over, adults, families and people with disabilities. Everyone leaves with the creation of their choice.
German :
Ausstellung und Familienworkshops zum Thema Halloween während der Allerheiligenferien.
Weiden-Workshops für alle, geeignet für Kinder ab 3 Jahren, Erwachsene, Familien und Menschen mit Behinderungen. Jeder geht mit einem Werk seiner Wahl nach Hause.
Italiano :
Mostra e laboratori per famiglie sul tema di Halloween durante le vacanze di Ognissanti.
Laboratori di vimini per tutti, adatti a bambini dai 3 anni in su, adulti, famiglie e persone con disabilità. Ognuno se ne va con la creazione che ha scelto.
Espanol :
Exposición y talleres familiares sobre el tema de Halloween durante las vacaciones de Todos los Santos.
Talleres de mimbre para todos, aptos para niños a partir de 3 años, adultos, familias y personas con discapacidad. Cada uno se va con la creación que elija.
