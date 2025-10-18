Vacances de Toussaint, Halloween au Pays de l’Osier Villaines-les-Rochers

Vacances de Toussaint, Halloween au Pays de l’Osier

50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-02 13:00:00

2025-10-18

Ateliers osier pour tous, adaptés aux enfants à partir de 3 ans, adultes, familles, personne en situation de handicap. Chacun repart avec la fabrication de son choix.

ATELIERS OSIER CREATIF à partir de 3 ans

VACANCES DE LA TOUSSAINT et HALLOWEEN

du 18 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2025

Exposition et ateliers familles sur le thème d’Halloween pendant les vacances de la Toussaint.

Ateliers osier pour tous, adaptés aux enfants à partir de 3 ans, adultes, familles, personne en situation de handicap. Chacun repart avec la fabrication de son choix. Petits ateliers au choix de 20 minutes, 1H30, de 12 à 35 euros. Le matin ou l’après-midi. Horaires 10H-13H et 14H30-17H30

Stages pour les adultes à la journée, (1/2 journée 72 euros, journée 144€).

Salle d’activité climatisée.

Exposition Halloween avec les couleurs d’osier vivant riche de la palette d’automne.

Consultez l‘agenda et réservez en ligne www.osiez.org

06 21 73 09 40 72 .

50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 21 73 09 40 mhelenemetezeau@gmail.com

English :

Halloween-themed exhibition and family workshops during the All Saints’ vacation.

Wicker workshops for all, suitable for children aged 3 and over, adults, families and people with disabilities. Everyone leaves with the creation of their choice.

German :

Ausstellung und Familienworkshops zum Thema Halloween während der Allerheiligenferien.

Weiden-Workshops für alle, geeignet für Kinder ab 3 Jahren, Erwachsene, Familien und Menschen mit Behinderungen. Jeder geht mit einem Werk seiner Wahl nach Hause.

Italiano :

Mostra e laboratori per famiglie sul tema di Halloween durante le vacanze di Ognissanti.

Laboratori di vimini per tutti, adatti a bambini dai 3 anni in su, adulti, famiglie e persone con disabilità. Ognuno se ne va con la creazione che ha scelto.

Espanol :

Exposición y talleres familiares sobre el tema de Halloween durante las vacaciones de Todos los Santos.

Talleres de mimbre para todos, aptos para niños a partir de 3 años, adultos, familias y personas con discapacidad. Cada uno se va con la creación que elija.

L’événement Vacances de Toussaint, Halloween au Pays de l’Osier Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2025-10-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme