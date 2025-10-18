Vacances de Toussaint Jeu de piste & atelier dans les jardins Eyrignac Salignac-Eyvigues

Eyrignac Eyrignac et ses Jardins Salignac-Eyvigues Dordogne

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Pendant les vacances d’automne, les Jardins d’Eyrignac se transforment en véritable terrain d’aventure pour toute la famille !

– Grand jeu de piste dans les allées verdoyantes, à la recherche des fioles magiques dispersées par le vent malicieux. Observation, curiosité et esprit d’équipe seront nécessaires pour retrouver les ingrédients de la potion et compter les mystérieuses courges dissimulées dans le décor.

– Atelier de la Frousse Munis du marron trouvé dans les jardins, les enfants fabriquent en toute autonomie une petite araignée enchantée. Cet atelier créatif est l’occasion de développer l’imagination, manipuler et repartir avec un souvenir unique d’Halloween.

Animation incluse dans le billet de visite libre des jardins, sans réservation. .

Eyrignac Eyrignac et ses Jardins Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 99 71 contact@eyrignac.com

