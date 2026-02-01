Vacances des Petits Mousses Quai de la République Auxerre

Vacances des Petits Mousses

Quai de la République La Scène des Quais Auxerre Yonne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 10:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-09

Et si pour changer des écrans, vous ameniez vos enfants au spectacle vivant ? Sur une péniche spectacle amarrée au pied du cœur historique d’Auxerre. L’occasion de découvrir Auxerre et ses jolies rues médiévales pour les adultes et récompenser les enfants par un chouette spectacle partagé en famille spectacles musicaux, magie, marionnettes , contes… Programme à découvrir pour tous les âges et à toutes les heures ou presque ! .

Quai de la République La Scène des Quais Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 93 73 31 reservation@lascenedesquais.fr

English : Vacances des Petits Mousses

