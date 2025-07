VACANCES D’ÉTÉ À LA MJC Boulevard Bertrand Adoue Aurignac

Viens rencontrer et passer un bon moment avec les jeunes de la MJC !

Au programme Du sport et de la détente du lundi 21 juillet au vendredi 24 juillet (inscription ouverte , plus d’info sur le site de le MJC du Saint-Gaudinois)

5 jours de programmes bien variés. Jeux et Cache Cache. Kanoë-Kayak, parc aquatique. Et enfin, une soirée bien animée !

Adhésion 11 € obligatoire pour participer aux activités.

Pour les repas sur place et en sortie, pensez à prendre un pique-nique et un goûter(micro-onde et frigo sur place) 11 .

Boulevard Bertrand Adoue Ancienne Salle Paroissiale Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie animaurignac@mjc-st-gaudens.org

English :

Come and meet the young people of the MJC!

German :

Komm und lerne die Jugendlichen des MJC kennen und verbringe eine gute Zeit mit ihnen!

Italiano :

Venite a conoscere i giovani del MJC e divertitevi!

Espanol :

¡Ven a conocer a los jóvenes del MJC y pásalo en grande!

