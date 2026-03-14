Vacances D’été à Lama Loisirs LAMA LOISIR Mamirolle

Vacances D’été à Lama Loisirs

LAMA LOISIR Champ Paillot Mamirolle Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Tout l’été, Lama Loisir Mamirolle accueille les familles pour une sortie nature au cœur de la campagne du Doubs. La ferme propose une activité simple et conviviale à vivre en famille, idéale pour profiter des beaux jours en plein air.

La visite se déroule dans un espace arboré, offrant de nombreuses zones ombragées, ce qui rend le parcours agréable et relativement préservé lors des grosses chaleurs estivales. Petits et grands peuvent ainsi profiter d’un moment de détente au contact des animaux, même en période chaude.

Au fil du parcours, les visiteurs découvrent les différents espaces de la ferme et rencontrent les animaux dans un cadre paisible. Les lamas, les chèvres, les moutons, les lapins et toute la basse-cour offrent des instants de proximité uniques.

Le nourrissage fait partie intégrante de l’expérience un moment fort pour chaque enfant, qui apprend à observer et comprendre le quotidien des animaux.

Cette sortie estivale est un véritable loisir en famille, mêlant nature, découverte et détente, dans un environnement verdoyant et accueillant.

Ouvert tous les jours de 11 h à 18 h pendant les vacances scolaires. Accueil sans réservation. .

LAMA LOISIR Champ Paillot Mamirolle 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 36 34 16 lamaloisirmamirolle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vacances D’été à Lama Loisirs

L’événement Vacances D’été à Lama Loisirs Mamirolle a été mis à jour le 2026-03-14 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON