Vacances d’été au Pavillon de Manse Chantilly

Vacances d’été au Pavillon de Manse

34 Rue des Cascades Chantilly Oise

Début : 2025-07-15 14:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-07-15

L’été s’annonce chaud ? Splash ! Rafraîchissez vos idées au Pavillon de Manse. Notre équipe de médiation a concocté un programme familial estival qui fait la part belle à l’eau expériences ludiques, manipulations et découvertes pour petits et grands. Un moment à partager, entre science, patrimoine… et fraîcheur ! À vos gouttes, prêts, expérimentez !

Les visites du Pavillon (libres ou guidées) sont toutes sur réservation via le site internet.

Visite Libre

Explorez le Pavillon à votre rythme grâce à un parcours libre. Un livret-jeu accompagne les enfants pour une découverte ludique. Comptez environ 45 minutes.

Visite Guidée Découverte

Samedis et dimanches à 15h (sauf les 16 et 17 août) et les mardis et vendredis à 11h uniquement sur réservation.

Suivez le guide pour voir les machines s’animer sous vos yeux ! Une découverte vivante et interactive, avec des explications accessibles aux petits comme aux grands. Durée 50 minutes.

Les mardis et mercredis

-14h Petite Manip’ « Fontaine de Héron »

-14h30 Atelier « Lab’eau »

-15h45 Visite Guidée Découverte

-16h45 Petite Manip’ « Bateaux »

Les jeudis et vendredis

-14h Petite Manip’ « Engrenages »

-14h30 Atelier « Moulin »

-15h45 Visite Guidée Découverte

-16h45 Petite Manip’ « Fontaine et jets d’eau » 12 .

34 Rue des Cascades Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 62 01 33

