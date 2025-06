Vacances d’été créatives avec Manufactory Manufactory Le Havre 8 juillet 2025 10:00

Seine-Maritime

Vacances d’été créatives avec Manufactory Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-07-08 11:30:00

Date(s) :

2025-07-08

Pendant les vacances d’été, Manufactory propose des ateliers créatifs, pour les enfants et les plus grands.

De 10h à 11h30 Atelier créatif pour enfant (à partir de 4 ans) accompagné d’un adulte, pour vivre un moment de complicité

-> Peinture et assemblage « Portrait d’animaux marins »

De 13h30 à 16h30 Atelier intergénérationnel, à partir de 6 ans, ado et adulte

->Pop-up livre magique

Réservation obligatoire, nombre de places limité

Pendant les vacances d’été, Manufactory propose des ateliers créatifs, pour les enfants et les plus grands.

De 10h à 11h30 Atelier créatif pour enfant (à partir de 4 ans) accompagné d’un adulte, pour vivre un moment de complicité

-> Peinture et assemblage « Portrait d’animaux marins »

De 13h30 à 16h30 Atelier intergénérationnel, à partir de 6 ans, ado et adulte

->Pop-up livre magique

Réservation obligatoire, nombre de places limité .

Manufactory 115 Rue Richelieu

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

English : Vacances d’été créatives avec Manufactory

During the summer vacations, Manufactory offers creative workshops for children and adults.

10am to 11:30am: Creative workshop for children (aged 4 and over) accompanied by an adult, for a moment of complicity

-> Painting and assembly « Portraits of marine animals »

1:30 pm to 4:30 pm: Intergenerational workshop for children aged 6 and over, teens and adults

->Pop-up magic book

Reservations essential, number of places limited

German :

Während der Sommerferien bietet Manufactory kreative Workshops für Kinder und Erwachsene an.

Von 10:00 bis 11:30 Uhr: Kreativ-Workshop für Kinder (ab 4 Jahren) in Begleitung eines Erwachsenen, um einen Moment der Verbundenheit zu erleben

-> Malen und Zusammensetzen « Porträt von Meerestieren »

Von 13:30 bis 16:30 Uhr: Generationsübergreifender Workshop, ab 6 Jahren, Teenager und Erwachsene

->Pop-up magisches Buch

Reservierung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen

Italiano :

Durante le vacanze estive, Manufactory offre laboratori creativi per bambini e adulti.

Dalle 10.00 alle 11.30: laboratorio creativo per bambini (a partire dai 4 anni) accompagnati da un adulto, per un momento di complicità

-> Pittura e assemblaggio « Ritratti di animali marini »

Dalle 13.30 alle 16.30: laboratorio intergenerazionale per bambini dai 6 anni in su, ragazzi e adulti

->Pop-up libro magico

Prenotazione obbligatoria, numero di posti limitato

Espanol :

Durante las vacaciones de verano, Manufactory ofrece talleres creativos para niños y adultos.

De 10.00 a 11.30 h: Taller creativo para niños (a partir de 4 años) acompañados de un adulto, para un momento de complicidad

-> Pintura y montaje « Retratos de animales marinos »

De 13.30 a 16.30 h: Taller intergeneracional para niños a partir de 6 años, adolescentes y adultos

->Pop-up libro mágico

Imprescindible reservar, plazas limitadas

L’événement Vacances d’été créatives avec Manufactory Le Havre a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie