Vacances d'été Journée Robinson Abos lundi 21 juillet 2025.

Abos Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-21

fin : 2025-07-21

2025-07-21

Animateur nature et environnement pour les enfants , Olivier propose différentes activités, ateliers et découvertes dans le Béarn en lien avec la nature, animations, cabanes et jeux en milieu naturel. .

Abos 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 22 59 21 danslechapeaudolivier@gmail.com

