Vacances d’Halloween en famille au Château de Vayres Vayres

Vacances d’Halloween en famille au Château de Vayres Vayres mardi 21 octobre 2025.

Vacances d’Halloween en famille au Château de Vayres

63 Avenue de Libourne Vayres Gironde

Tarif : – – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-27

Les jeunes visiteurs de 3 à 12 ans pourront plonger dans l’univers d’Halloween à travers un programme spécialement conçu pour eux.

Un après-midi d’Halloween au château:

Sur réservation en ligne, les familles profiteront de 3 heures d’activités variées

– Une visite guidée du château entièrement décoré pour l’occasion

– Un atelier créatif où chevaliers et damoiselles fabriqueront leur bouclier de chevalier-sorcier à emporter

– Une découverte ludique du parc avec un livret-jeu pour les 4-7 ans, ou l’application Les Enquêtes de Anne Mésia (dès 8 ans et adultes), qui mêle jeu numérique et anecdotes historiques

Les enfants sont encouragés à venir costumés, pour prolonger la magie d’Halloween. Le programme se termine vers 17h45.

Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte. Prévoir un goûter et des vêtements adaptés pour la visite du parc. .

63 Avenue de Libourne Vayres 33870 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 96 58

English : Vacances d’Halloween en famille au Château de Vayres

German : Vacances d’Halloween en famille au Château de Vayres

Italiano :

Espanol : Vacances d’Halloween en famille au Château de Vayres

L’événement Vacances d’Halloween en famille au Château de Vayres Vayres a été mis à jour le 2025-10-15 par OTI du Libournais