Vacances d’hiver à Aquae Centre Aquatique Aquae Dax

Vacances d’hiver à Aquae

Centre Aquatique Aquae 3 rue Joseph Laurens Dax Landes

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-09 10:30:00

fin : 2026-02-22 13:30:00

Date(s) :

2026-02-09

Durant les vacances, la structure gonflable deviendra l’île imprenable du grand bassin intérieur à laquelle les jeunes corsaires devront s’attaquer.

Elle sera installée tous les après-midis de 15h à 17h30.

Les plus petits moussaillons pourront quant à eux éprouver leur témérité les dimanches 15 et 22 février de 10h30 à 13h sur la structure gonflable petits bouts dans le bassin ludique. .

Centre Aquatique Aquae 3 rue Joseph Laurens Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 68 68

English : Vacances d’hiver à Aquae

