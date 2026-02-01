Vacances d’hiver à la Bibliothèque Bibliothèque municipale Joseph Roumanille Saint-Rémy-de-Provence
Vacances d’hiver à la Bibliothèque
Mardi 17 février 2026 de 14h à 16h30.
Mercredi 18 février 2026 de 14h à 16h30.
Vendredi 20 février 2026 de 14h à 16h30.
Mardi 24 février 2026 de 14h à 16h30.
Vendredi 27 février 2026 de 14h à 16h30.
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-24 16:30:00
Date(s) :
2026-02-17 2026-02-18 2026-02-20 2026-02-24 2026-02-27
Pendant les vacances d’hiver, la Bibliothèque à Saint-Rémy-de-Provence vous propose des ateliers créatifs, ludiques et conviviaux !Enfants
Fêtez les vacances d’hiver en famille grâce aux animations proposées par la Bibliothèque Joseph Roumanille de 14h à 16h30
– LE 17 FÉVRIER
Création d’un carnet de voyage et fabrication d’un papyrus avec prénom en hiéroglyphes
– LE 18 FÉVRIER
Réalisation d’une maquette Une pyramide et son oasis
– LE 20 FÉVRIER
Atelier peinture Paysage du désert et masque de pharaon
– LE 24 FÉVRIER
Création de bijoux antiques Collier et bracelet
– LE 27 FÉVRIER
Création de bijoux à secrets .
Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 Boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur
English :
During the winter holidays, the Saint-Rémy-de-Provence library is offering creative, fun and friendly workshops!
