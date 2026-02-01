Vacances d’hiver à la Bibliothèque Bibliothèque municipale Joseph Roumanille Saint-Rémy-de-Provence

Vacances d’hiver à la Bibliothèque

Mardi 17 février 2026 de 14h à 16h30.

Mercredi 18 février 2026 de 14h à 16h30.

Vendredi 20 février 2026 de 14h à 16h30.

Mardi 24 février 2026 de 14h à 16h30.

Vendredi 27 février 2026 de 14h à 16h30. Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 Boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Pendant les vacances d’hiver, la Bibliothèque à Saint-Rémy-de-Provence vous propose des ateliers créatifs, ludiques et conviviaux !Enfants

Fêtez les vacances d’hiver en famille grâce aux animations proposées par la Bibliothèque Joseph Roumanille de 14h à 16h30



– LE 17 FÉVRIER

Création d’un carnet de voyage et fabrication d’un papyrus avec prénom en hiéroglyphes



– LE 18 FÉVRIER

Réalisation d’une maquette Une pyramide et son oasis



– LE 20 FÉVRIER

Atelier peinture Paysage du désert et masque de pharaon



– LE 24 FÉVRIER

Création de bijoux antiques Collier et bracelet



– LE 27 FÉVRIER

Création de bijoux à secrets .

Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 Boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 21 bibliotheque@ville-srdp.fr

English :

During the winter holidays, the Saint-Rémy-de-Provence library is offering creative, fun and friendly workshops!

