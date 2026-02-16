Vacances d’hiver à la médiathèque Olemps

Vacances d’hiver à la médiathèque

Vacances d’hiver à la médiathèque d’Olemps.

Venez profiter des belles activités proposées par Nelly et Laurence.

Puzzle collaboratif dès 7 ans pendant toutes les vacances

Le 24 février à 14h30 dès 5 ans les traditionnel contes avec les Conteuses à la Coccinelle.

Le 27 février à 10h dès 3 ans , ateliers autour de l’univers de l’illustratrice Anne CRAUSAZ (lectures, memory, jeux…)

Le 4 mars à 14h30 dès 5 ans, viens écouter 10 histoires histoire d’en lire . .

69 Rue de la 7 77 salle 7-77, Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 06 mediatheque@olemps.fr

English :

Winter vacations at the Olemps multimedia library.

Nelly and Laurence will be on hand to provide you with all the activities you need.

