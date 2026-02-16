Vacances d’hiver à la médiathèque Olemps
mardi 24 février 2026.
Vacances d’hiver à la médiathèque
69 Rue de la 7 77 salle 7-77, Olemps Aveyron
Tarif : – – EUR
pour toutes les animations
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-24
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-02-24 2026-02-27 2026-03-04
Vacances d’hiver à la médiathèque d’Olemps.
Venez profiter des belles activités proposées par Nelly et Laurence.
Puzzle collaboratif dès 7 ans pendant toutes les vacances
Le 24 février à 14h30 dès 5 ans les traditionnel contes avec les Conteuses à la Coccinelle.
Le 27 février à 10h dès 3 ans , ateliers autour de l’univers de l’illustratrice Anne CRAUSAZ (lectures, memory, jeux…)
Le 4 mars à 14h30 dès 5 ans, viens écouter 10 histoires histoire d’en lire . .
69 Rue de la 7 77 salle 7-77, Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 06 mediatheque@olemps.fr
English :
Winter vacations at the Olemps multimedia library.
Nelly and Laurence will be on hand to provide you with all the activities you need.
L’événement Vacances d’hiver à la médiathèque Olemps a été mis à jour le 2026-02-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)