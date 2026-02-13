Vacances d’hiver à la Mine Témoin : animations enfants, Mine Témoin d’Alès, Alès

Vacances d’hiver à la Mine Témoin : animations enfants 25 février – 6 mars Mine Témoin d’Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T10:30:00+01:00 – 2026-02-25T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T10:30:00+01:00 – 2026-03-06T11:30:00+01:00

La Mine Témoin propose des activités pour les enfants pendant les vacances d’hiver. Au programme : chasse au trésor dans les galeries ou atelier créatif et pédagogique.

Chasse au trésor : mercredis 25 février et 4 mars à 10h30

Atelier créatif : vendredis 27 février et 6 mars à 10h30

Durée : 1h à 1h30

Tarif : chasse au trésor 8,50€, atelier créatif 4 €

Nombre de places limité – réservation obligatoire

Informations et réservation : 04 66 30 45 15 / contact@mine-temoin.fr

Mine Témoin d'Alès Chemin de la Cité Sainte Marie, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

