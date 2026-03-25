Vacances D’Hiver à Lama Loisirs LAMA LOISIR Mamirolle

Vacances D’Hiver à Lama Loisirs

LAMA LOISIR Champ Paillot Mamirolle Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 13:00:00

fin : 2027-01-03 16:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Pendant les vacances de Noël, Lama Loisir Mamirolle invite les familles à partager un moment simple et chaleureux au cœur de la ferme, dans une atmosphère hivernale conviviale.

Même en hiver, la visite permet de découvrir les animaux dans un cadre naturel apaisant. Petits et grands prennent le temps d’observer les lamas et les animaux de la basse-cour, d’échanger et de profiter d’un loisir en famille différent, loin de l’agitation.

Le nourrissage des animaux fait partie intégrante de l’expérience. Chaque enfant peut approcher les lamas, les chèvres, les moutons, les lapins et les autres habitants de la ferme, pour un moment privilégié et éducatif.

Cette sortie nature pendant les vacances de Noël offre une parenthèse douce et authentique, entre découverte, partage et simplicité. Une façon originale de vivre la période des fêtes en famille, au contact des animaux. .

LAMA LOISIR Champ Paillot Mamirolle 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 36 34 16 lamaloisirmamirolle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vacances D’Hiver à Lama Loisirs

L’événement Vacances D’Hiver à Lama Loisirs Mamirolle a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON