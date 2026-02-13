Vacances d’hiver : ateliers enfants, Maison de la Figue, Vézénobres

Vacances d’hiver : ateliers enfants 25 février – 5 mars Maison de la Figue Gard

6€/enfant, goûter compris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T14:00:00+01:00 – 2026-02-25T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-05T14:00:00+01:00 – 2026-03-05T16:00:00+01:00

Atelier bouturage – Figuier

Mercredi 25 février à 14h

Découvrez comment sont réalisées les opérations de bouturage du figuier, l’un des principaux modes de reproduction de cet arbre emblématique. Les participants apprendront les gestes essentiels pour réussir une bouture et repartiront avec leur propre plant, à mettre en pot ou en pleine terre.

Atelier création d’abri à insectes / refuge à coccinelles

Jeudi 26 février à 14h

Cet atelier propose de découvrir le rôle des insectes auxiliaires du jardin, comme les coccinelles, et d’apprendre à fabriquer un abri (hôtel à insectes ou refuge) afin de favoriser la biodiversité et l’équilibre naturel.

Atelier blason

Mardi 3 mars à 14h

Plongez dans l’univers médiéval en fabriquant votre propre blason. Les enfants choisissent motifs, couleurs et symboles tout en découvrant leur signification et les règles de base de l’héraldique. Le blason est ensuite réalisé à l’aide de tissus feutrés, avec la possibilité de le transformer en petit drapeau.

Atelier archéologique

Jeudi 5 mars à 14h

Un atelier ludique pour découvrir les bases de l’archéologie. Accompagnés par un animateur, les enfants apprennent comment se déroulent des fouilles archéologiques et explorent l’histoire de Vézénobres à travers des activités adaptées.

Informations pratiques (valables pour tous les ateliers)

À partir de 6 ans.

Réservation obligatoire pour tous les ateliers. 10 participants maximum par atelier

À 14h. Durée de chaque atelier : environ 1h à 1h30.

Tarif : 6€, goûter compris.

Maison de la Figue Les Terrasses du Château, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie 04 66 83 62 02 http://www.maisondelafigue.com

