Vacances d’hiver : ateliers enfants, Maison du Mineur, La Grand-Combe

Vacances d’hiver : ateliers enfants 25 février – 6 mars Maison du Mineur Gard

4 € par enfant – Réservations au 04 66 34 28 93

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T15:00:00+01:00 – 2026-02-25T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-06T15:00:00+01:00 – 2026-03-06T16:30:00+01:00

Ateliers ludiques autour du monde de la mine

Mercredis 25 février et 4 mars 2026 – 15h

La vie du mineur d’autrefois

Explorez une habitation ouvrière du siècle dernier et découvrez la vie quotidienne d’autrefois à travers des objets anciens. Un véritable voyage dans le temps, propice aux échanges entre petits et grands sur les habitudes passées et actuelles.

Vendredis 27 février et 6 mars 2026 – 15h

Construis ton chevalement de mine !

Découvrez le rôle essentiel du chevalement dans l’extraction du charbon et le fonctionnement de sa mécanique ingénieuse. Puis, place à la pratique en construisant votre propre maquette lors d’un atelier créatif, comme un véritable ingénieur.

Informations pratiques

À partir de 6 ans

Tarif : 4 € par enfant

Durée : 1h à 1h30 par atelier

Réservation obligatoire : 04 66 34 28 93

Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-du-mineur.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0466342893 »}]

Plongez dans l’univers de la mine à travers des ateliers ludiques et pédagogiques mêlant mécanique, enquêtes, expériences scientifiques et créations originales, pour apprendre en s’amusant. atelier enfant