Vacances d’hiver : ateliers enfants, Préhistorama, Rousson
4€ (ateliers enfants)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-24T10:30:00+01:00 – 2026-02-24T11:30:00+01:00
Fin : 2026-03-05T10:30:00+01:00 – 2026-03-05T11:30:00+01:00
Vacances d’hiver au Préhistorama
Du 21 février au 8 mars
Tous les jours de 10h à 18h
- Visite libre du Préhistorama
Explorez librement les collections et plongez dans l’univers fascinant de la Préhistoire.
- Salle de jeux
Coloriages, jeux, puzzles, pochoirs… Un espace ludique pour se détendre et s’amuser en famille.
Programme des ateliers enfants
- Mardi 24 février – 10h30
Atelier « Modelage d’animaux » (à partir de 6 ans)
À partir de modèles inspirés des peintures pariétales, les enfants apprennent à façonner en argile les animaux emblématiques de la Préhistoire. Un atelier créatif pour découvrir les formes et symboles de l’art préhistorique par la pratique.
- Jeudi 26 février – 10h30
Atelier « Dessin préhistorique » (à partir de 3 ans)
En s’inspirant des œuvres réalisées par Cro-Magnon, animaux, signes géométriques et symboles, les enfants créent leur propre dessin à l’aide de crayons d’ocre et de charbon de bois, comme à la Préhistoire.
- Mardi 3 mars – 10h30
Atelier « Gravure sur argile sèche : le masque tribal » (à partir de 6 ans)
Après une courte présentation des masques et de leurs fonctions, accompagnée de la découverte de quelques pièces de la collection ethnographique du Préhistorama, les enfants laissent libre cours à leur imagination pour créer leur masque et le graver sur un support en argile sèche.
- Jeudi 5 mars – 10h30
Atelier « Création d’un masque » (à partir de 3 ans)
Les enfants découvrent la technique ancestrale des mains négatives, utilisée depuis les débuts de l’art pariétal. Ils réalisent l’empreinte de leurs mains, la mettent en couleur à l’ocre, puis découpent et assemblent leur masque.
Des activités manuelles et créatives autour de la Préhistoire.
-
Tarif : 4 €
-
Réservations obligatoires : 04 66 85 86 96 / contact@prehistorama.com. Nombre de places limité.
Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96 contact@prehistorama.com
Des ateliers créatifs invitent les enfants à découvrir l’art préhistorique à travers le modelage, le dessin, la gravure et la création de masques.