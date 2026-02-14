Vacances d’hiver : ateliers enfants, Préhistorama, Rousson

Vacances d’hiver : ateliers enfants 24 février – 5 mars Préhistorama Gard

4€ (ateliers enfants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T10:30:00+01:00 – 2026-02-24T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-05T10:30:00+01:00 – 2026-03-05T11:30:00+01:00

Vacances d’hiver au Préhistorama

Du 21 février au 8 mars

Tous les jours de 10h à 18h

Visite libre du Préhistorama

Explorez librement les collections et plongez dans l’univers fascinant de la Préhistoire.

Salle de jeux

Coloriages, jeux, puzzles, pochoirs… Un espace ludique pour se détendre et s’amuser en famille.

Programme des ateliers enfants

Mardi 24 février – 10h30

Atelier « Modelage d’animaux » (à partir de 6 ans)

À partir de modèles inspirés des peintures pariétales, les enfants apprennent à façonner en argile les animaux emblématiques de la Préhistoire. Un atelier créatif pour découvrir les formes et symboles de l’art préhistorique par la pratique.

Jeudi 26 février – 10h30

Atelier « Dessin préhistorique » (à partir de 3 ans)

En s’inspirant des œuvres réalisées par Cro-Magnon, animaux, signes géométriques et symboles, les enfants créent leur propre dessin à l’aide de crayons d’ocre et de charbon de bois, comme à la Préhistoire.

Mardi 3 mars – 10h30

Atelier « Gravure sur argile sèche : le masque tribal » (à partir de 6 ans)

Après une courte présentation des masques et de leurs fonctions, accompagnée de la découverte de quelques pièces de la collection ethnographique du Préhistorama, les enfants laissent libre cours à leur imagination pour créer leur masque et le graver sur un support en argile sèche.

Jeudi 5 mars – 10h30

Atelier « Création d’un masque » (à partir de 3 ans)

Les enfants découvrent la technique ancestrale des mains négatives, utilisée depuis les débuts de l’art pariétal. Ils réalisent l’empreinte de leurs mains, la mettent en couleur à l’ocre, puis découpent et assemblent leur masque.

Des activités manuelles et créatives autour de la Préhistoire.

Tarif : 4 €

Réservations obligatoires : 04 66 85 86 96 / contact@prehistorama.com. Nombre de places limité.

Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96 [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 86 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@prehistorama.com »}] [{« link »: « mailto:contact@prehistorama.com »}]

Des ateliers créatifs invitent les enfants à découvrir l’art préhistorique à travers le modelage, le dessin, la gravure et la création de masques.