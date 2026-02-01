Vacances d’hiver au MAHB Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard Bayeux

Vacances d’hiver au MAHB

Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 37 rue du Bienvenu Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:30:00

fin : 2026-02-20 11:15:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-20

Pendant les vacances de févier, le Musée d’art et d’Histoire Baron Gérard propose un programme d’animations pour les familles. Ateliers mosaïque à partir de 7 ans, chasse aux doudous animaux pour les petits à partir de 2 ans, visite flash sur la symbolique des animaux dans les collections.

Pendant les vacances de févier, le Musée d’art et d’Histoire Baron Gérard propose un programme d’animations pour les familles. Ateliers mosaïque à partir de 7 ans, chasse aux doudous animaux pour les petits à partir de 2 ans, visite flash sur la symbolique des animaux dans les collections. .

Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 37 rue du Bienvenu Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 14 21 resa-mahb@mairie-bayeux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vacances d’hiver au MAHB

During the February vacations, the Musée d’art et d’Histoire Baron Gérard is offering a program of activities for families. Mosaic workshops for children aged 7 and over, an animal cuddly toy hunt for children aged 2 and over, and a flash visit on the symbolism of animals in the collections.

L’événement Vacances d’hiver au MAHB Bayeux a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Bayeux Intercom