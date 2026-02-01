Vacances d’hiver au Pavillon de Manse Chantilly

Vacances d’hiver au Pavillon de Manse

34 Rue des Cascades Chantilly Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-27 12:00:00

Date(s) :

2026-02-17

La programmation du Pavillon de Manse est riche et propose aux familles des activités tous les jours d’ouverture afin d’initier les enfants aux sciences, notamment grâce à l’eau.

Réservation conseillée sur le site internet.

ACTIVITES FAMILLES

· Atelier Famille En famille au labo

Bienvenue au Laboratoire du Pavillon ! En famille, venez tester des expériences simples de physique et de chimie ballons qui se gonflent tout seuls, jeux d’équilibre et manipulations à faire ensemble, pour le plaisir d’essayer… et d’apprendre !

Le Petit Laboratoire propose une première approche de la physique et de la chimie à travers des expériences accessibles, à vivre en famille. Ballon qui se gonfle sans souffler, ballon à réaction qui file le long d’une ficelle, mélange de liquides ou création d’un funambule en équilibre chaque manipulation invite à observer et à expérimenter.

Guidés par une médiatrice, petits et grands découvrent des notions simples de physique et de chimie — air, mouvement, équilibre, réactions — en manipulant et en prenant le temps de comprendre ce qui se passe. Un atelier convivial où la science se pratique concrètement et se partage.

Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 14h 9 € par personne durée 1h30 environ

· Visite découverte avec animation défi du Jardinier du Roy

Après une visite du Pavillon à la découverte des machines et de leur fonctionnement, notre médiatrice vous invitera à relever des défis de construction pour explorer la géométrie des jardins à la française.

Pendant environ une heure, suivez un guide pour découvrir le Pavillon de Manse et ses machines, un lieu étonnant lié à l’histoire du château de Chantilly. La visite se fait au fil d’histoires, d’images et d’observations, pour comprendre à quoi servaient ces machines et comment elles fonctionnaient. Du XVIIᵉ au XIXᵉ siècle, petits et grands voyagent dans le temps et voient s’animer engrenages, pompes et turbine, mis en mouvement uniquement grâce à la force de l’eau. Une visite vivante et accessible, pour comprendre ensemble comment fonctionnait le réseau hydraulique du château.

Après la visite, place à l’animation Jardinométrie, le défi du Jardinier du Roy .En famille, relevez ensemble des défis de construction pour explorer la géométrie des jardins à la française.

Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 16h15 10€ adulte et 6€ enfant durée 1h30 environ

ATELIERS SCIENCES

Nos ateliers éveil aux sciences sont destinés aux enfants de 3 à 6 ans. Ils visent à leur offrir une expérience pratique et sensorielle, tout en favorisant leur créativité et leur curiosité. Il permet aux enfants d’observer, de manipuler et de poser des questions, afin de développer leur intérêt pour les sciences dès leur plus jeune âge.

· Atelier éveil aux sciences Petits Flocons

Petits flocons un atelier d’éveil autour de l’hiver. Histoires, expériences simples et créations invitent les enfants à explorer un univers hivernal de façon ludique et sensorielle.

Un atelier d’éveil autour de l’hiver Cet atelier invite les petits explorateurs à plonger dans un univers hivernal à travers des histoires, des expériences simples et des créations artistiques. En manipulant les matières, en pliant, en peignant et en construisant, les enfants découvrent la neige et le froid de manière ludique et sensorielle. Paysage givré à la peinture et au sel, flocon de papier, bonhomme de neige tout doux ou mission spéciale autour de la neige chaque activité est pensée pour stimuler la curiosité, la motricité et l’imaginaire. En fin d’atelier, les familles découvrent les créations des enfants.

Atelier sans les parents

Les mardis et jeudi à 10h 11,5 € par personne durée 2h Réservé aux 3-6ans

· Atelier éveil aux sciences Sur la banquise

Sur la banquise un atelier d’éveil ludique et sensoriel où science et art se rencontrent. Comptines, créations, pliages et petites expériences invitent les enfants à explorer l’univers polaire en s’amusant.

Sur la banquise un atelier d’éveil ludique, sensoriel et créatif. Petits explorateurs, préparez vos moufles ! Dans cet atelier spécialement conçu pour les plus jeunes, la science et l’art se rencontrent autour d’un univers polaire tout doux. Comptines, manipulations, créations et expériences invitent les enfants à découvrir la banquise avec leurs sens toucher, observer, assembler, plier, expérimenter. De l’empreinte d’igloo à l’ours polaire en volume, du pingouin en pliage aux matières du morse, chaque activité stimule la curiosité, la motricité et l’imaginaire. Une expérience ludique ponctuée de pauses artistiques et de moments partagés, qui se conclut par un temps de découverte avec les familles.

Atelier sans les parents

Les mercredis et vendredis à 10h 11,5 € par personne durée 2h Réservé aux 3-6ans

· Atelier Science Défis logiques, à toi de jouer !

Jeux, défis et casse-têtes invitent les enfants à observer, raisonner et coopérer pour trouver des solutions. Un atelier ludique et stimulant, où l’on réfléchit en s’amusant.

Cet atelier propose une série de jeux et de casse-têtes conçus pour faire réfléchir tout en s’amusant. En solo ou en équipe, les enfants sont invités à observer, raisonner, faire des déductions et tester différentes stratégies pour relever des défis variés. Chaque jeu sollicite la logique, la patience et parfois la rapidité, dans une ambiance conviviale où l’on a le droit d’essayer, de se tromper et de recommencer. Qu’il s’agisse d’énigmes à résoudre, de défis à plusieurs ou de jeux de manipulation, l’objectif est toujours le même comprendre, trouver la solution… et savourer le plaisir d’y arriver. Un atelier ludique et stimulant, sans prise de tête, qui développe la réflexion et l’esprit d’équipe tout en laissant une large place au jeu et au plaisir de chercher.

Atelier sans les parents

Les mardis à 14h 11,5 € par personne durée 2h Réservé aux 7-12 ans

· Atelier Science Petit Labo Magnéto

Petites expériences pour découvrir le magnétisme et l’électricité statique en manipulant et en s’amusant.

À travers des jeux et de petites expériences, les enfants explorent le magnétisme et l’électricité statique. Ils manipulent, observent et découvrent ces forces invisibles qui font bouger, coller ou repousser les objets, dans un atelier à la fois curieux et ludique.

Atelier sans les parents

Les mercredis à 14h et les vendredis à 10h– 11,5 € par personne durée 2h Réservé aux 7-12 ans

· Atelier Science Machines et Engrenages

Les enfants construisent leur propre machine avec engrenages et pièces à assembler pour découvrir et comprendre la mécanique en s’amusant.

Dans cet atelier, les enfants imaginent et construisent leur propre machine à partir d’un matériel de construction comprenant engrenages, roues et pièces à assembler. En testant comment ça tourne, s’emboîte ou se met en mouvement, ils expérimentent, corrigent et trouvent des solutions pour découvrir et comprendre le fonctionnement des machines, en s’amusant.

Atelier sans les parents

Les jeudis à 10h– 11,5 € par personne durée 2h Réservé aux 7-12 ans

· Atelier Science Origamis et pliages de l’hiver

Patience, papier et minutie accompagneront les enfants dans la création de flocons uniques.À force de pliages précis, l’hiver se dévoile et de délicates formes apparaissent entre leurs mains.!

Plier, déplier, replier… des flocons, des étoiles et d’autres formes d’hiver apparaissent peu à peu. En pliant et en découpant, les enfants créent leurs décorations en papier tout en jouant avec les formes et la symétrie, découvrant ainsi comment la géométrie se cache dans l’art du pliage.

Atelier sans les parents

Les vendredis à 14h– 11,5 € par personne durée 2h Réservé aux 7-12 ans

· Atelier Science Mathé’magie

Cartes, dés et magie les enfants découvrent comment les maths se cachent derrière les tours. Ils testent, s’étonnent et repartent avec quelques tours à refaire chez eux.

Bienvenue à l’atelier Mathé’magie ! À travers cartes, dés et formes, les enfants découvrent comment les mathématiques permettent de comprendre — et parfois de deviner — les tours de magie. Guidés par une médiatrice, ils expérimentent, s’étonnent et apprennent, avant de repartir avec quelques tours à partager.

Atelier sans les parents

Les mercredis à 10h– 11,5 € par personne durée 2h Réservé aux 7-12 ans

· Atelier Science Chute de dominos

1 domino, 2 dominos, 3 dominos… Sous les mains des enfants une fresque prend forme. Mais attention, elle risque de s’écrouler…

Les enfants pourront donner libre cours à leur imagination en réalisant de grandes fresques avec des dominos multicolores. Tout en s’amusant, ils découvriront la science de l’équilibre et de la réaction en chaîne, qui demande patience et précision. Montagnes, flocons ou autres motifs inspirés du froid pourront prendre forme avant le grand boum final, toujours aussi spectaculaire !

Atelier sans les parents

Les mardis à 10h– 11,5 € par personne durée 2h Réservé aux 7-12 ans .

34 Rue des Cascades Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 62 01 33

