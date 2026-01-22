Vacances d’hiver créative avec Manufactory Manufactory Le Havre
Vacances d’hiver créative avec Manufactory Manufactory Le Havre mercredi 18 février 2026.
Vacances d’hiver créative avec Manufactory
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 13:30:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
Date(s) :
2026-02-18
Pendant les vacances de Noël, Manufactory propose des ateliers créatifs, pour les enfants et les plus grands.
De 13h30 à 16h30 Atelier intergénérationnel, à partir de 6 ans, ado et adulte
-> Scrapbooking
Réservation obligatoire, nombre de places limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vacances d’hiver créative avec Manufactory
L’événement Vacances d’hiver créative avec Manufactory Le Havre a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie