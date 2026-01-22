Vacances d’hiver créative avec Manufactory Manufactory Le Havre

Vacances d’hiver créative avec Manufactory

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 13:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Pendant les vacances de Noël, Manufactory propose des ateliers créatifs, pour les enfants et les plus grands.

De 10h à 11h30 Atelier créatif pour enfant (à partir de 4 ans) accompagné d’un adulte, pour vivre un moment de complicité

-> Marionnette dragon

De 13h30 à 16h30 Atelier intergénérationnel, à partir de 6 ans, ado et adulte

-> Lego printing et autres techniques de tampons

Réservation obligatoire, nombre de places limité .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vacances d’hiver créative avec Manufactory

L’événement Vacances d’hiver créative avec Manufactory Le Havre a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie