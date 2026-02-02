Vacances d’hiver Marcillac Sports Nature Station Sports Nature Marcillac-la-Croisille

Vacances d’hiver Marcillac Sports Nature

Station Sports Nature 10 promenade du lac Marcillac-la-Croisille Corrèze

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-20

2026-02-09

LE PROGRAMME EST LÀ ! ❄️

‍♂️ VTT

Tir à l’arc & sarbacane

Randonnée

Course d’orientation

️ Chasse au trésor

Accro-baby & accrobranche

Activités accessibles dès 4 ans selon les activités

⚠️ Réservation obligatoire

️ Pass multi-activités

5 séances 60 €

10 séances 120 €

Marcillac Sports Nature

07 63 92 58 52

contact@marcillacsportsnature.fr .

Station Sports Nature 10 promenade du lac Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

