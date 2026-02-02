Vacances d’hiver Marcillac Sports Nature Station Sports Nature Marcillac-la-Croisille
Vacances d’hiver Marcillac Sports Nature
Station Sports Nature 10 promenade du lac Marcillac-la-Croisille Corrèze
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-20
2026-02-09
LE PROGRAMME EST LÀ ! ❄️
♂️ VTT
Tir à l’arc & sarbacane
Randonnée
Course d’orientation
️ Chasse au trésor
Accro-baby & accrobranche
Activités accessibles dès 4 ans selon les activités
⚠️ Réservation obligatoire
️ Pass multi-activités
5 séances 60 €
10 séances 120 €
Marcillac Sports Nature
07 63 92 58 52
contact@marcillacsportsnature.fr .
