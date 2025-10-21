VACANCES D’OCTOBRE COLOR’ADOS Montesquieu-Volvestre
Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Début : 2025-10-21 10:00:00
fin : 2025-10-31 12:00:00
2025-10-21
Découvrez les activités proposées pour les vacances d’octobre à Montesquieu-Volvestre !
Organisées par le Centre d’Animations Jeune de Montesquieu-Volvestre. .
Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie accueil.caj@montesquieu.fr
English :
Discover the activities on offer for the October vacations in Montesquieu-Volvestre!
German :
Entdecken Sie die Aktivitäten, die in den Oktoberferien in Montesquieu-Volvestre angeboten werden!
Italiano :
Scoprite le attività proposte per le vacanze di ottobre a Montesquieu-Volvestre!
Espanol :
Descubra las actividades propuestas para las vacaciones de octubre en Montesquieu-Volvestre
